Stand: 26.01.2024 12:56 Uhr Kulturpreis für das Cuxhavener Ringelnatz-Museum

Das Joachim-Ringelnatz-Museum in Cuxhaven erhält in diesem Jahr den hoch dotierten Kulturpreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Die mit 15.000 Euro verbundene Auszeichnung des "hbs kulturfonds" soll am 24. Mai im Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven übergeben werden, wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Das Ringelnatz-Museum präsentiert seit 2002 die deutschlandweit größte Sammlung mit Werken des Dichters und Malers (1883-1934), der während des Ersten Weltkriegs bei der Marine in Cuxhaven stationiert war. | Sendebezug: | 26.01.2024 16:30 | NDR Kultur