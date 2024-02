Stand: 29.02.2024 15:00 Uhr Kulturpass läuft 2024 weiter - Zuschuss 100 statt 200 Euro

Den Kulturpass für 18-Jährige soll es auch in diesem Jahr geben, allerdings soll der Zuschuss von 200 auf 100 Euro halbiert werden. Die Fortführung sei angesichts der Haushaltslage eine große Kraftanstrengung gewesen, teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) mit. In vergangenen Jahr gab es erstmals den vom Bund finanzierten Kulturpass. Per App können Jugendliche, die im entsprechenden Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, ihr Kulturpass-Budget freischalten. Mit dem Geld können sie Konzerte, Museen oder Theatervorstellungen besuchen oder sich Bücher, Platten oder CDs sowie Musikinstrumente kaufen. | Sendebezug: 29.02.2024 17:30 | NDR Kultur