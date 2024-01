Kulturpass - was hat er gebracht? Stand: 08.01.2024 14:41 Uhr Das Ziel hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth klar gesetzt: junge Menschen für Kultur begeistern und der durch Corona gebeutelten Kulturwirtschaft unter die Arme greifen. "Ziel erreicht", meldet sie nun und will das Angebot noch ausweiten. Die CDU bezweifelt den Erfolg des Programms.

Es war im November 2022. Da gab es einen so seltenen wie herzlichen Doppelauftritt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner FDP. "Claudia Roth und ich kommen mit guten Nachrichten", verkündete Lindner. Damals hatte der Haushaltsausschuss erstmals 100 Millionen Euro für den neuen Kulturpass bewilligt. Mitte vergangenen Jahres startete die digitale Plattform für alle, die 18 Jahre alt wurden. Sie erhielten nach Anmeldung eine Gutschrift von 200 Euro. Damit können sie Konzerttickets, Bücher, Musikinstrumente oder Kinobesuche bezahlen.

Buchhandel und Filmwirtschaft ist begeistert

"Ich ziehe wirklich für den Kulturpass eine sehr, sehr, sehr positive Bilanz", sagt Roth. Für die Kulturstaatsministerin war der Start des Angebots, das einem französischen Vorbild folgt, also ein großer Erfolg. Als Beispiel nennt sie fast eine Viertelmillion Kinobesuche, bezahlt mit dem Geld des Kulturpasses. Der ist deshalb auch für Peter Dinges von der Filmförderungsanstalt das richtige Angebot zur richtigen Zeit.

Außerdem nennt Roth rund 100.000 Konzertkarten, mehr als 5.000 Musikinstrumente und mehr als eine halbe Million verkaufter Bücher. Das wiederum freut Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. "Viele haben den Weg zurück oder erstmals in ein Buchgeschäft gefunden. Und das gibt natürlich schöne Anlässe, auch über Bücher zu reden, Neues zu entdecken und im Grunde seine Stamm-Buchhandlung zu finden", sagt er.

Fortsetzung eine gute Idee - oder lieber nicht?

Der Kulturpass sollte nach der Corona-Krise zweierlei: der gebeutelten Kulturwirtschaft helfen und jungen Menschen wieder mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Roth setzt auf eine Fortsetzung auch in diesem Jahr für alle, die nun volljährig werden. "Also von meiner Seite aus ist es ganz klar eine Priorität, weil es eine neue innovative Form der Kulturförderung ist", sagt sie.

Sicher ist das aber erst dann, wenn der Haushalt für dieses Jahr endgültig beschlossen ist. CDU-Kulturpolitikerin Christiane Schenderlein bezweifelt, dass eine solche Verlängerung eine gute Idee wäre. Klar sei, dass bislang nur gut ein Drittel der Jahrgangsstufe das Angebot genutzt habe.

Und sie führt weitere Punkte an: "Es ist keine klassische Kulturförderung. Es ist keine substanzielle Kulturförderung, und so sehen wir das eben ein Stück weit eine Kür." Schenderlein spricht zwar von einer sympathischen Idee, die etwas Positives vermittelt, zugleich hinterfragt sie die Zielgruppe: "Was ist mit Familien? Was ist mit älteren Menschen? Auch all jene haben ja unter Corona sehr gelitten."

Roth strebt deutsch-französische Kooperation an

Die Kulturstaatsministerin will dagegen nicht nur eine Verlängerung, sondern am liebsten eine Ausweitung, zum Beispiel einen gemeinsamen deutsch-französischen Kulturpass. Der Buchhandel begrüßt das. "So lange es ein ein Geben und Nehmen ist, finde ich, ist das ein sehr guter Vorschlag. Gerade im 61. Jahr des Élysée-Vertrages sollten wir immer wieder sehen, dass die deutsch-französische Freundschaft erhalten und gepflegt werden muss", sagt Peter Kraus vom Cleff.

Wenn das klappt, könnte aus Sicht von Roth am Ende ein noch größerer Wurf stehen. "Ich habe vorgeschlagen, dass es auch ein europäisches Modell sein könnte für die Förderung von jungen Menschen, dass sie überhaupt mal erleben, was Kultur für sie bedeuten kann", so die Kulturstaatsministerin.

