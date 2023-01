Stand: 29.01.2023 10:34 Uhr Max Ophüls Preis geht nach Rostock

Der Rostocker Regisseur Max Gleschinski hat mit seinem Film "Alaska" den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis des Filmfestivals Max Ophüls Preis gewonnen. Mit diesem Preis habe er nicht gerechnet, "bei dem schrägen Film, den wir da gemacht haben", sagte er am Samstagabend in Saarbrücken. In dem Film unternimmt Kerstin nach einer Zäsur in ihrem Leben mit ihrem alten, roten DDR-Kajak eine Reise, deren Route sie im Kreis führt. Dabei begegnet sie ihrer Reisegefährtin Alima, aber auch ihre Vergangenheit meldet sich zurück.

