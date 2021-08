Stand: 10.08.2021 07:53 Uhr Pangea-Festival 2021 in Pütnitz darf stattfinden

Das Pangea-Festival 2021 in Pütnitz findet vom 19. bis 22. August statt. Das hat jetzt eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Die geplanten Corona-Maßnahmen der Veranstalter seien ohnehin strenger, als die geltende Landesverordnung es vorsehe. In den vergangenen Jahren sind jeweils rund 15.000 Besucher zum Festival auf einem ehemaligen Flugplatz gekommen, in dieser Größe findet es auch dieses Jahr statt, aber als Pilotprojekt und unter Beobachtung eines Expertenteams. Sie sammeln Daten um möglichst genaue Erkenntnisse zum Thema Infektionsschutz und Sicherheit zu erhalten.