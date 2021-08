Stand: 05.08.2021 13:33 Uhr 1. Jüdische Filmtage in Hamburg starten am Wochenende

An diesem Sonntag werden mit dem Kurzfilm "Masel Tov Cocktail" die 1. Jüdischen Filmtage in Hamburg eröffnet. Bis zum 12. August werden fünf weitere Filme im Abaton-Kino zu sehen sein., teilte das Institut für die Geschichte der deutschen Juden am Donnerstag in Hamburg mit. Die jüdischen Filmtage werden von der jüdischen Gemeinde Hamburg in Kooperation mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden, der Universität Hamburg und dem Abaton veranstaltet.