Stand: 04.08.2021 17:45 Uhr Senta Berger erhält Ehren-Lola im Oktober

Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am 1. Oktober in Berlin wird die Schauspielerin und Produzentin Senta Berger mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film prämiert. Die 80-Jährige zähle "zu den größten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes. Sie ist beim Publikum wie in der Branche gleichermaßen beliebt und hochgeschätzt. Keine Selbstverständlichkeit", begründete der Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Matthes die Entscheidung der Auswahlkommission.