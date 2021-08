Stand: 04.08.2021 15:50 Uhr Schriftstellervereinigung PEN unterstützt belarussische Freiheitsbewegung

Rund ein Jahr nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Belarus setzt die Schriftstellervereinigung PEN ein Zeichen der Solidarität mit der Friedensbewegung in dem Land. Die neugegründete "Stiftung für die Freiheit des Wortes" unterstütze eine Publikation von Aufzeichnungen, Gedichten und Texten der Freiheitsbewegung mit dem Titel "Stimmen der Hoffnung", teilte das PEN-Zentrum am Mittwoch in Darmstadt mit. Die zweisprachige Ausgabe des Buches erscheint am 9. August. Je zwei Euro pro verkauften Exemplar würden an gemeinnützige belarussische Organisationen gehen.