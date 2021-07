Stand: 30.07.2021 14:54 Uhr Virtueller Entdeckertag im Leine- und Weserbergland

Die "Sieben Schlösser" im Leine- und Weserbergland laden am Sonntag, dem 1. August, erneut zu einem teils virtuellen Entdeckertag ein. Das ursprüngliche Programm könne auch in diesem Jahr angesichts der coronabedingten Hygieneregeln nicht realisiert werden, teilte eine Sprecherin mit. Geplant seien nun exklusive Führungen in kleinen Gruppen oder ein virtuelles Programm auf der Facebook-Seite des Schlösserverbunds.