Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele erhält Landes-Verdiensorden

Vier Kulturschaffende in Schleswig-Holstein erhalten den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein. Geehrt werden Ute Thienel aus Bad Segeberg für ihr Engagement als Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, Ulf Bästlein als Mitgründer des Festivals "Liedkunst im Schloss vor Husum", der schwedisch-schweizerische Unternehmer und Kulturmäzen Frederik Paulsen und Thomas Steensen aus Husum für seinen Einsatz zum Erhalt der nordfriesischen Sprache. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verleiht die Auszeichnung am 3. August in Kiel.