Stand: 21.09.2020 21:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kulturhauptstadt-Bewerbung: Von Rüben und Rosen

Nach Hannover hat Hildesheim am Montag sein zweites Bid Book, das Bewerberbuch für den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025, vorgestellt. Unter dem Titel "We care - beets, roses and the meaning of life" vereinigen die Macher das Provinzielle - die Zuckerrübe - und die Tradition - bezogen auf den tausendjährigen Hundsrosenstock auf dem Friedhof des Hildesheimer Mariendoms.

VIDEO: Hildesheim reicht zweites Bid Book ein (1 Min)

Gastgeber für Kulturschaffende in Not

Hildesheim will als Kulturhauptstadt 2025 Gastgeber für Kulturschaffende in Not werden, die dann wiederum Hildesheimer Bürger zu ihren Arbeiten auf Plätzen in der Stadt einladen. Darum stellt das Buch rund 60 Projekte in vier Kategorien vor - beispielsweise "Wir kümmern uns umeinander". Der Zusammenhang von Kultur und Engagement spielt demnach eine große Rolle. Und es soll darum gehen, wie Kultur das Umweltbewusstsein stärken kann. Beteiligt waren Künstler, Landwirte, Friseure, Wissenschaftler und Unternehmer.

Entscheidung am 28. Oktober

Neben Hildesheim und Hannover sind auf nationaler Ebene Magdeburg, Chemnitz und Nürnberg im Rennen. Die Entscheidung fällt Ende Oktober. Im nächsten Schritt besucht die Jury die Bewerberstädte.

