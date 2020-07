Stand: 10.07.2020 20:26 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kulturfestival SH startet in Eutin von Mechthild Mäsker

Die Sonne lugt in dem Moment aus den Wolken über Eutin, als Sabine Meyer und Rainer Wehle mit ihren Klarinetten auf der Bühne zum Soundcheck antreten. Diese quadratische, nach allen Seiten offene Bühne steht mitten auf dem Platz zwischen Schloss und Eutiner See - dort fand schon die Eröffnung der Landesgartenschau vor einigen Jahren statt. Am Freitag startete dort also das Kulturfestival SH 2020.

Dankeschön für geladene Gäste

In Corona-Zeiten natürlich mit Abstandsgebot und vor kleinem Publikum - jedenfalls, was die Menge angeht. 90 Gäste sind geladen, die sich ehrenamtlich in Kommunen, in der Nachbarschaft oder anderen Institutionen seit Ausbruch der Pandemie besonders engagiert haben. Ihnen will das Land Schleswig-Holstein danken und zugleich eine Plattform für Künstler bieten. Denn vielen Musikern, Sängern und Schauspielern geht es seit Monaten schlecht - ebenso wie der Eventbranche, die mit der Kunst verbunden ist. Konzerte und Schauspiel, Tourneen und Gastspiele, alles war lange verboten und erst nach und nach gibt es wieder Auftrittsmöglichkeiten, live und vor Publikum. Davon lebt die Branche, betont Björn Both, Leadsänger von Santiano, der mit Ministerpräsident Daniel Günther das Kulturfestival initiiert hat.

"Der Ruf ist bei uns angekommen"

Eröffnung des Kulturfestival SH NDR Kultur - 10.07.2020 19:00 Uhr Autor/in: Mechthild Mäsker In Eutin gab Ministerpräsident Daniel Günther den Startschuss für das Kulturfestival SH. Mit dabei die Soulsängerin Miu und die beiden Klarinettisten Sabine Meyer und Rainer Wehle.







Günther betont dann auch gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass es zwar viele Angebote für die Branche gebe, aber zusätzlich zu den finanziellen Hilfen sei dies jetzt ein wichtiger Impuls. Drei Millionen Euro hat das Land für das Festival gegeben. Laut Günther zwar kein sehr großes Budget, aber so gebe es bis in den Oktober hinein ein "bisschen Licht am Ende des Horizonts". Der Ruf der Künstler sei angekommen.

Veranstaltungsreihe bis Oktober

Zur Eröffnung des Kulturfestivals gibt es vielfältige Kunst - von der Tanzperformance und der Comedy bis zur Zeichnerei und natürlich Musik. Aus Hamburg ist die Soulsängerin Miu dabei, aus Ostholstein die gebürtige Dänin und Jazzsängerin Lene Krämer, aus Lübeck das Klarinettistenpaar Sabine Meyer und Rainer Wehle. Über all diese Gäste freuen sich Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier vom Schleswig-Holstein Magazin, die diesen Abend moderieren. Das Publikum hat es sich mit Decken in den Strandkörben gemütlich gemacht. Die Wettervorhersage verspricht einen trockenen Abend und damit ist der Kulturgenuss gesichert. Bis zum Oktober soll es 90 Veranstaltungen quer durch Schleswig-Holstein geben - das Kulturfestival SH zieht von Eutin aus ins Land. NDR Schleswig-Holstein ist als Medienpartner dabei.

