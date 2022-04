Stand: 18.04.2022 11:17 Uhr Kultur.Feldstein.Kirche in Recknitz eröffnet

Mit einem Festgottesdienst ist am Ostersonntag die Kultur.Feldstein.Kirche in Recknitz eröffnet worden. Die Kirchengemeinde hat die aus dem 13. Jahrhundert stammende St. Bartholomäus-Kirche für mehr als 1,2 Millionen Euro sanieren lassen. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Ostern 2021 geplant, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden. Künftig soll die Kirche Raum bieten für kirchliche und weltliche Veranstaltungen wie Gottesdienste, Konzerte, Theater, Workshops und Kino. Bis Oktober ist an jedem ersten Wochenende im Monat ein abwechslungsreiches Programm geplant.