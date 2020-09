Stand: 18.09.2020 14:00 Uhr - NDR Info

Kultur trotz Corona - Neues Spiel

Ein halbes Jahr Corona: Künstler konnten wochenlang nicht auftreten. Kulturschaffende bekamen keine Aufträge. Theater, Kinos und und Clubs waren geschlossen. Nun sind Theater und Oper in neue Spielzeiten gestartet, die Kinos zeigen wieder Filme und Museen eröffnen neue Ausstellungen - aber mit Abstand und Maske ist natürlich alles anders. Für alle. Wie fühlen sich Schauspieler, wenn sie vor halb leerem Zuschauerraum spielen oder das Orchester in der dünn besetzten Elbphilharmonie? Wie haben sich die Inszenierungen verändert? Was bedeutet die Arbeit unter Pandemie-Bedingungen für eine Museumsaufsicht? Wie haben die Kinos Corona verkraftet? Der NDR beobachtet, wie der Corona-Neustart in der Kultur funktioniert und welche Perspektiven es gibt.

VIDEO: Die großen Verlierer? Kinobetreiber und Corona (5 Min)

Heinz Rudolf Kunze: "Vielen von uns droht die Supermarktkasse"

AUDIO: Heinz Rudolf Kunze zur dramatischen Situation von Musikern (14 Min)

Heinz Rudolf Kunze ist einer der deutschen Musiker, der noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Auch jetzt, in Corona-Zeiten, meldet er sich mit eindringlichen Worten. So rechnet er damit, dass die Hälfte der Musiker in Deutschland das nächste Jahr ohne Live-Musik nicht mehr durchhalten wird. Im Gespräch mit NDR Info Kulturchef Stephan Fritzsche forderte er mehr Aufmerksamkeit seitens der Politik für die desolate Lage der Musiker und Musikerinnen in Deutschland. Sonst müssten viele auf Kellnern oder Taxifahren umsteigen.

