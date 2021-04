Mein Name ist Uwe Granitza, ich bin Musiker, Posaunist in erster Linie, Multi-Instrumentalist, ich spiele viele Live-Konzerte und viel Theatermusik.

Es gab den Plan einer großen Deutschlandtournee mit einem berühmten deutschen Rocksänger. Dann eine Konzertreihe mit der Bigband Fette Hupe, in der ich Mitglied bin. Es gab mehrere Monate Arbeit an Hamburger Theatern mit dem Theaterorchester Hamburg. Und dazu natürlich einiges an Arrangements und Vorproduktions-Arbeiten und dergleichen. Und da ist fast alles flachgefallen.

Zurzeit unterrichte ich sehr viel, was ich vorher kaum gemacht habe. Ich hab so viel spielen können, dass ich davon leben konnte und nicht unterrichten musste. Jetzt unterrichte ich und es macht mir großen Spaß. Das ist vielleicht genau das Richtige in dieser Lebensphase. Ich habe einen branchenfremden Nebenjob, wenn das Not tut. Und ich übe sehr viel.

Sorge bereitet mir, dass mit der Kulturbranche, die am Tropf hängt, der ganze Nachwuchs resigniert aufgibt, weil er während des Studiums keine Nebenjobs hat, die ihm die Ausbildung finanzieren, und gleichzeitig die Qualität der Ausbildung leidet durch fehlende Orchester- und Bandproben respektive Präsenzunterricht – und dadurch natürlich jegliche naive und frische Kraft bei Berufsanfängern zerstört wird.

Angst macht mir, branchenübergreifend, die immer schnellere Teilung der Gesellschaft in arm und reich. Die Menschen, die Probleme haben, ihre Kinder zu ernähren, die können sich den Luxus, nachhaltig und inhaltlich sinnvoll zu handeln, gar nicht leisten.