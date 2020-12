Nach den ersten Konzertabsagen im Frühjahr habe ich mit zwei befreundeten Musikern die Initiative "Airplay for Artists" ins Leben gerufen, mit der wir uns mit über 80 Musikerinnen und Musikern stark machen für mehr Sendezeit im Radio für unabhängige Künstlerinnen und Künstler. Und im Rahmen meines Lehrauftrages an der Musikhochschule in Hannover sind wir auf Online-Unterricht umgestiegen, so dass das wenigstens weiterlaufen konnte.