Stattdessen mache ich in diesem Jahr weniger Musik. Die ganze Livemusik ist ja quasi ausgefallen. Ich habe ein Streaming-Konzert gespielt aus der Reihe Quaratunes, das hat mir viel Freude bereitet. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die man ein-, zweimal machen kann. Aber der Kontakt mit den Menschen fehlt, von beiden Seiten. Spielerisch für uns als Band, aber auch als Publikum fehlt einem das leicht schwitzige, angedüdelte Clubgefühl, was man braucht, wenn man Livemusik sehen möchte .

Mir macht Angst, dass wir Menschen auf einmal wieder einteilen in nützlich und nicht nützlich. Ich habe Angst um die Kulturszene, die so wichtig ist gerade in einer solchen Zeit, das ist das, wo die Menschen auftanken können, das ist das, wo sie Frieden finden können, wo sie Inspiration finden können, das ist das, was uns über die Woche bringt, und mir macht Angst, dass es offenbar vollkommen in Ordnung ist, scheinbar, dass das alles einfach mal weg ist für ein Jahr. Und dass da keine Alternativen geschaffen werden.