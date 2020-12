Oh, ich hatte sehr viel geplant. Wir hatten eine Tournee im Februar/März, das wäre den ganzen Sommer so weitergegangen mit Festivals. Das Jahr wäre proppevoll gewesen.

Am meisten Sorge macht mir natürlich die nächste Saison, dass die auch schon wieder auf dem Spiel steht wegen der steigenden Corona-Zahlen. Ansonsten bin ich nicht so ein Typ, der sich ständig Sorgen macht. Wenn es jetzt keine Arbeit mehr für mich gibt, dann werde ich mir etwas anderes suchen.

Angst habe ich jetzt eigentlich nicht so viel. Das wären dann eher so Zukunftsszenarien, das Virus mutiert und die Kultur ist für immer weg vom Fenster. Ich kann da nur empfehlen, im Jetzt zu bleiben und die Arschbacken zusammenzukneifen.

Mein Wunsch ist natürlich, dass der Spuk irgendwann vorbei ist. Ich muss aber auch noch dazu sagen, dass die Menschen irgendwie satt waren. Und, ich hatte auch so eine Sattheitsgefühl. Und man sagt ja immer, alles hat auch etwas Gutes. Und einfach mal zu sehen, was man an der Kunst und an der Kultur hatte und an den Menschen, die man da trifft, das ist auch etwas, was mich bereichert hat. Mein Wunsch ist auf jeden Fall, alle meine Freunde wiederzusehen und ganz normal arbeiten zu können.