Ich habe mehr unterrichten von Zuhause aus. Ich habe auch versucht, mir einen Nebenjob zu suchen, aber das hat in der Zeit noch nicht geklappt. Wir arbeiten jetzt an unserem neuen Album. Dank einer Crowdfunding-Kampagne haben wir jetzt gutes Geld bekommen für unser neues Album. Damit verbringen wir jetzt unsere Zeit. Und wir machen auch Streams. Durch den NDR können wir auch live im Studio spielen.

Mir macht Angst, dass so ein Vorhang zugezogen wurde, der nicht wieder aufgeht, dass es keine Konzerte gibt. Und dass es sehr lange dauern wird, bis das wieder geht. Und, dass es vielen Leute nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß es nicht. Aber für uns und viele, die wir kennen, ist es sehr wichtig, dass es das wieder gibt.

Mir macht auch Angst, dass die Kultur so auf ein schmales Minimum reduziert wird. Gerade jetzt müsste es noch mehr Kultur geben, denn Kultur ist nicht nur Unterhaltung. Kultur ist die Seele der Menschheit. Wenn das wegfällt, dann fällt unsere Kreativität weg, unsere Freude am Leben und unser Lebenselexier ist nicht mehr da.