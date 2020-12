Ich bin Annie Heger. Ich bin in Ostfriesland geboren worden, in Oldenburg zur Schule gegangen und lebe nun in Berlin.

Ich sorge mich darum, was mit der Generation passiert, die wir nicht mehr so lange haben. Dass da momentan eine ganze Generation in einer erzwungenen Einsamkeit leben muss. Und ich weiß noch nicht, was das dann mit uns machen wird, das wir keinen Kontakt haben zu dieser Generation, die uns ja noch so viel beibringen müsste eigentlich.