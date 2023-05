Stand: 18.05.2023 13:47 Uhr Künstliche Intelligenz: Sting warnt vor Folgen für Musik

Der britische Rockstar Sting hat vor Folgen für die Musik durch Künstliche Intelligenz und Software wie ChatGPT gewarnt. "Die Bausteine der Musik gehören uns, den Menschen", sagte der 71-Jährige in einem Gespräch mit der BBC. "Das wird ein Kampf sein, den wir alle in den nächsten Jahren ausfechten müssen: die Verteidigung unseres menschlichen Kapitals gegen KI." Die Musikbranche hat sich bereits gegen Künstliche Intelligenz gewappnet und eine Initiative namens Human Artistry Campaign ins Leben gerufen. Sie warnt davor, dass KI-Unternehmen das Urheberrecht verletzen könnten. | Sendebezug: | 18.05.2023 12:30 | NDR Kultur