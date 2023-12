Stand: 17.12.2023 12:08 Uhr Künstlerstadt Kalbe will Stipendien für Wintercampus vergeben

Kunst, Literatur, Musik, Fotografie, Film: Kreative aus aller Welt will der Verein Künstlerstadt Kalbe erneut zu einem internationalen Wintercampus in die Altmark holen. Bis 20. Januar seien Bewerbungen für ein Stipendium möglich, teilte der Verein am Sonntag mit. 30 Tage sollen sich nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler im Norden von Sachsen-Anhalt treffen, um an ihren Projekten zu arbeiten. Der Wintercampus beginnt am 26. Februar und endet am 24. März. Der Verein will mit verschiedenen Kunst- und Kulturformaten sowohl den Ort als auch das dünn besiedelte Umland beleben.

