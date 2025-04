Stand: 15.04.2025 09:13 Uhr Künstlerin zeigt Ausstellung mit Lapislazuli aus Afghanistan

Eine Ausstellung über den jahrhundertelangen Handel Europas mit Afghanistan ist bis zum 3. Oktober in der historischen Sigwardskirche in Idensen bei Hannover zu sehen. Ausgestellt sind dort Werke der Freiburger Künstlerin Laila Sahrai, die alle mit der Farbe Ultramarin gemalt wurden, wie der Flüchtlingsrat Niedersachsen in Hannover mitteilte. Die blaue Farbe wird auf der Basis von Lapislazuli aus Afghanistan gewonnen. Hintergrund der Ausstellung ist die Tatsache, dass Ultramarin einst bei der Ausmalung der Sigwardskirche verwendet wurde. Der Blauton findet sich auf den Wänden und der Decke des fast 900 Jahre alten Gebäudes. | Sendebezug: 15.04.2025 19:00 | NDR 1 Niedersachsen