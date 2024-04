Stand: 14.04.2024 12:29 Uhr Künstlerin und Autorin Faith Ringgold mit 93 gestorben

Faith Ringgold gilt als Wegbereiterin für schwarze Künstlerinnen. Am Freitag starb sie mit 93 Jahren in New Jersey, wie verschiedene US-Medien berichten. Ihre farbenprächtigen Werke verweben Malerei, textile Kunst und erzählerische Elemente miteinander. Sie nähte detailreiche Quilts - also mehrlagige Decken oder Wandteppiche, die Themen wie Rassismus, Geschlecht und Familie aufgreifen und schrieb illustrierte Kinderbücher. 1971 gründete sie ein Kunstkollektiv für schwarze Frauen. Ringgolds Werke finden sich in renommierten Häusern wie dem Guggenheim und dem Moma. Sie wurde vielfach preisgekrönt, doch ihre erste eigene Retrospektive bekam sie erst vor zwei Jahren im New Museum in New York.