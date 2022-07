Stand: 08.07.2022 17:36 Uhr Künstlerin Hito Steyerl zieht Arbeiten von documenta ab

Mit Hito Steyerl zieht eine der international wichtigsten Künstlerinnen ihre Arbeiten als Folge des Antisemitismus-Eklats von der documenta ab. Ihren Entschluss gab die in Berlin lebende 56-Jährige am Freitag in einer Mail an die Kunstausstellung in Kassel bekannt. Steyerl begründete ihren Schritt gegenüber der dpa mit dem Rückzug Meron Mendels von seiner Beratertätigkeit für die documenta. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank hatte sein Engagement für die documenta als externer Experte ebenfalls am Freitag aufgekündigt.