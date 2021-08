Stand: 16.08.2021 08:15 Uhr Künstlerin Barbara Raetsch mit Ehrenpreis für Lebenswerk ausgezeichnet

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat die Künstlerin Barbara Raetsch (84) mit dem "Ehrenpreis des Ministerpräsidenten für ein Lebenswerk" ausgezeichnet. Die Potsdamerin sei "Künstlerin und Kämpferin, die in ihren Kunstwerken das Persönliche und Gesellschaftliche immer wieder auf besondere Weise verschmelzen lässt", so Woidke im Rahmen der Verleihung des Brandenburgischen Kunstpreises der "Märkischen Oderzeitung" und der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Mit ihrem Wettbewerbsbeitrag "Kräne der Zeit" sei der Malerin ein "wahres Meisterwerk in unverwechselbarer Bildsprache gelungen".