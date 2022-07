Stand: 18.05.2022 08:38 Uhr Künstlergruppe Taring Padi entschuldigt sich für antisemitisches Bild

Das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi hat sich für antisemitische Motive auf seinem Banner "People’s Justice" entschuldigt, das einen Skandal auf der documenta in Kassel ausgelöst hat. Im Interview mit der "Zeit" räumten zu der Gruppe gehörenden Künstler einen Fehler ein. Das Kunstwerk sei vor 20 Jahren in kollektiver Arbeit entstanden. Dabei sei es unter anderem um die Unterstützung Israels für den Aufstieg der indonesischen Militärdiktatur unter Suharto gegangen. "Anstatt den israelischen Sicherheitsapparat zu zeigen, malten wir eine Figur, die an eine Karikatur der Nazis erinnert", räumten die Künstler ein. Die documenta will jetzt alle Werke der Ausstellung auf judenfeindliche Inhalte untersuchen lassen.