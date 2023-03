Stand: 20.03.2023 13:01 Uhr Künstler geben Workshops an 40 Schulen in MV

Im Rahmen des Projekts "künstler für schüler" des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern finden im zweiten Schulhalbjahr 2022/23 insgesamt 42 Workshops an 40 Schulen zum Mitmachen statt. Das teilte der Künstlerbund MV am Montag mit. Das Angebot reiche von Malerei, Bildhauerei und Keramik über Theater, Musik und Literatur bis hin zu Raum-Installationen und Projekten im Innen- und Außenraum. Damit sollen Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse in ihrer Kreativität gefördert werden. | Sendebezug: | 20.03.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV