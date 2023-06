Stand: 27.06.2023 10:23 Uhr Künstler Mahama verhüllt Kaufhaus in Osnabrück

Der Künstler Ibrahim Mahama hat begonnen, in Osnabrück das Gebäude der einstigen Galeria Kaufhof zu verhüllen. Der 1987 in Ghana geborene Aktionskünstler wird das seit 2020 leer stehende ehemalige Kaufhaus mit ausgedienten Jutesäcken und ghanaischem Gonja-Baumwollstoff verhängen, erläuterte die Kuratorin Bettina Klein. Er wolle damit die historischen Handelsrouten zwischen Osnabrück und dem afrikanischen Kontinent nachzeichnen und auf die Auswirkungen des Welthandels auf seine Heimat hinweisen. Das Projekt der Kunsthalle Osnabrück zum Jubiläumsjahr 375 Jahre Westfälischer Frieden wird am 8. Juli offiziell eröffnet. | Sendebezug: | 27.06.2023 08:50 | NDR Kultur