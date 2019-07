Stand: 22.07.2019 06:47 Uhr

Kümmritz als Intendant in Neustrelitz verabschiedet

In Neustrelitz ist Sonntagabend Joachim Kümmritz als Intendant des Theaters verabschiedet worden. Fünf Jahre lang leitete er die Theater und Orchester GmbH in Neubrandenburg und Neustrelitz. Kümmritz hat das Theater durch die Wirren der geplanten Strukturreform des Landes bis hin zum Theaterpakt geführt. Die Besucherzahlen konnte er steigern. Seit Januar wird in der Theater und Orchester Gmbh wieder Tarif gezahlt.

Weiterhin Leitung des Volkstheatersommers in Rostock

Seine Theater-Laufbahn begann Joachim Kümmritz 1979 am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin, zu dessen Leiter er später aufstieg - 17 Jahre war er Generalintendant. Ab 2014 kam das Haus Neubrandenburg/Neustrelitz hinzu. Zeitweise leitete Kümmritz beide Theater gleichzeitig. Nach seinem Ausscheiden am Staatstheater Schwerin übernahm er bis zu diesem Sommer auch noch die Intendanz am Volkstheater in Rostock. Joachim Kümmritz hat in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert. In den Ruhestand will er aber noch nicht gehen. In Rostock wird er weiter den Volkstheatersommer leiten.

