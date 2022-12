"Kroymann: Schöne Bescherung": Weihnachtliche Satire im Ersten Stand: 22.12.2022 13:01 Uhr Weihnachten mit Maren Kroymann: Die preisgekrönte Satirikerin und Sängerin zeigt in ihrer Sendung "Kroymann: Schöne Bescherung" bissig-satirische Geschichten über Weihnachtsmärchen, Feminismus und Familienkrisen.

von Norbert Kuntze

Weihnachten kann so schön sein. Maren Kroymann zeigt dies auf typisch bissige, satirische Weise, wenn es zum Beispiel um das Business und um Gewinnoptimierung geht. Dann ist Weihnachten bei ihr nur noch eine eingetragene Marke, Konsum die neue Religion.

Kroymann: immer schlagfertig, souverän, selbstironisch

Maren Kroymann ist ein Phänomen. Mittlerweile 73 Jahre alt ist die gebürtige Walsroderin. Seit den frühen 1980er-Jahren ist sie unterwegs als Kabarettistin und Bühnenkünstlerin. Mit der Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer" begann ihr Weg als Schauspielerin, auf dem sie in zahlreichen Produktionen ihre ganze Vielfalt zeigen konnte, immer schlagfertig, souverän, selbstironisch.

"Wenn du an das Fest deiner Kindheit denkst, was siehst du da? - 99 Gründe, früh von zu Hause auszuziehen? - Was noch? - Alle sind um den reich geschmückten Weihnachtsbaum versammelt. Meine kleine Schwester hat einen Zuckerschock, der Rest ist betrunken. Der Baum steht wieder mal schief, Papa ist schuld, und mein großer Bruder wählt die SPD nicht weiter." Zitat aus der Sendung "Kroymann: Schöne Bescherung"

Feminismus unterm Weihnachtsbaum

In "Nachtschwester Kroymann" oder ihrer seit mehreren Staffeln laufenden Comedy-Sendung setzt sie sich satirisch mit dem Älterwerden ebenso auseinander wie mit politischen Themen und gesellschaftlichen Veränderungen. An erster Stelle steht bei ihr jedoch der Feminismus - auch unterm Weihnachtsbaum.

"Ich hatte eine unsterile traumatische Notgeburt in einem Stall. Und hat mich irgendwer gefragt, ob ich diesen intimen Moment mit der ganzen Welt teilen will? Ich durfte ja nicht mal bei der Verfilmung mitreden, sonst hätte mich ausschließlich Mery Streep gespielt." Zitat aus der Sendung "Kroymann: Schöne Bescherung"

Kroymann als Maria von Nazareth

Maria von Nazareth, Mutter von Jesus, Superheldin und Werbe-Ikone der biblischen Geschichte - auch in dieser Rolle ist Maren Kroymann eine Wucht. Zudem begegnen ihr die drei Geister der Weihnacht - allesamt mit Vorschlägen für eine ganz und gar nicht übliche Vorbereitung auf das Fest. Welch eine schöne Bescherung.

Die Sendung "Kroymann: Schöne Bescherung" läuft heute von 23.20 - 23.50 Uhr im Ersten - und ab sofort in der ARD Mediathek.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 22.12.2022 | 15:40 Uhr

