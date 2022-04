Krone der Schöpfung im Selbsthass-Modus Stand: 29.04.2022 09:00 Uhr Der Mensch (das sind übrigens wir) hat eine relativ hohe Meinung von sich. Allerdings ist er sich nicht ganz sicher, wie toll er wirklich ist. Zu Recht, meint Ulrich Kühn. Beitrag anhören 4 Min

von Ulrich Kühn

Der Mensch, bekannt als Krone der Schöpfung, tut sich schwer mit der Einsicht, ein Mängelwesen zu sein. Dabei ist es offensichtlich. Wenn Jürgen Klopp am Spielfeldrand strahlt, sieht jedes Kind sofort: Diesem Mitmenschen mangelte es an Zähnen, die seinen ästhetischen Ansprüchen genügten, weshalb er ein bisschen nachhelfen ließ, mit dem menschengemachten Ergebnis, dass er Zähne bleckt, die ästhetischen Ansprüchen nicht ganz genügen. Dies nur kurz zur Veranschaulichung, alle kennen Kloppo, man versteht, was gemeint ist.

Wenn narzisstische Mängelwesen nach den Sternen greifen

Und es sind nicht nur die Zähne, es ist auch die Sterblichkeit. "Mein Freund der Baum ist tot", sang Alexandra 1968 und starb im Jahr darauf bei einem Autounfall. Das Auto, Copyright: Krone-der-Schöpfung, hat viele Menschen zu Tode gebracht. Wie auch der Mensch manchen Baum. Er ist das überlegene Wesen, das ist amtlich bezeugt, doch kämpft er gegen das Alterslimit 120, während es Bäume gibt, die 500 oder 1.000 Jahre alt werden. Vielleicht täte der Mensch gut daran, nicht jeder Schmeichelei auf den Leim zu gehen. Krone der Schöpfung: Wer, wenn er aus der Kirche ausgetreten ist, glaubt das? Es treten sehr viele aus der Kirche aus. Bescheidener werden sie nicht automatisch.

Und doch kommt die Automatisierung voran. Ziel ist es, eine Künstliche Intelligenz zu kreieren, die sich so schlau selbst weiterschöpft, dass der Mensch blamiert dasteht. Womit wir zu seiner dümmsten Eigenschaft kommen: der mit Selbsthass unentwirrbar verknüpften Hybris.

Narzisstische Mängelwesen sind so, sie greifen öffentlich nach den Sternen - und wehe, es gibt nicht Applaus dafür! -, während sie schon ganz genau spüren, dass die Länge der Arme nicht bis zur Decke reicht. Man könnte sagen: Anspruch und Möglichkeit klaffen weltenweit auseinander. Von der Wirklichkeit zu schweigen.

Kein Wunder, sondern furchtbar menschlich

Wohin führt diese kleine Etüde in Selbstbezichtigung? Genau, dorthin, wo jetzt alle Denkwege münden, zum Krieg. Alles ist voll davon, die Medienwelt, unsere Köpfe. Vieles ist längst gesagt, doch bleibt das seelenzernagende Gefühl, dass auf dem Grund der Analysen, im Schlamm der hehren Appelle, der frommen und der wütenden, jene Einsicht lauert, die das Selbstbild verheert. Damit kommen wir nicht gut zurecht. Ist es dann ein Wunder, wenn Pazifisten zu Panzerfans werden? Ist es ein Wunder, wenn Menschen, die sicher glaubten, Krieg wäre überwunden, plötzlich schon immer wussten: Krieg bleibt auf ewig präsent? Ist es ein Wunder, wenn viele, die zuerst die "Zeitenwende" bejubelten, jetzt im Brustton erklären, es müsse doch alles zirka so bleiben, wie es zuletzt gescheitert war? Ist es ein Wunder, dass kaum jeder Zweite, falls die Umfragen stimmen, nennenswert Verzicht üben würde für Verzicht auf russisches Gas? Und ist es wirklich ein Wunder, wie dankbar die Chance ergriffen wurde, mit dem Botschafter der Ukraine über Etikette zu streiten? Ich finde es auch nicht überzeugend, wie Herr Melnyk das macht, es geht zuletzt aber nicht um ihn; und ist es dann nicht doch ein Wunder, wie schwer wir uns tun, dies zu akzeptieren.

Ich fürchte, das alles ist kein Wunder, sondern furchtbar menschlich. Die furchtbarste Menschlichkeit aber bleibt die schiere Unmenschlichkeit des organisierten Mordens für imperialen Machtgewinn. Dass es dies immer noch gibt und künftig geben wird: Es ist, bei allem Realismus, derart durch und durch entsetzlich - man kommt nicht darüber hinweg. Nur, deshalb jetzt gleich einen auf mea culpa zu machen, das ist nicht so unser Ding. Auch wenn wir im Innern ganz gut wissen, ob wir Schröder, ob Rumpelstilzchen heißen: Ist beschissen gelaufen, habe mich überhoben beim Griff nach den eigenen Sternen. Menschlich, zuletzt auch das. Aber weißt du was, Krone der Schöpfung: Dein notorischer Größenwahn hat seinen kleinen Selbsthass manchmal doch verdient.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 29.04.2022 | 10:20 Uhr