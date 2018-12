Stand: 20.12.2018 14:44 Uhr

Krise am Staatstheater Schwerin schwelt weiter

In der Krise am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Der Betriebsratschef reagierte am Donnerstag enttäuscht auf die Vorstellung von Maßnahmen zur Befriedung des Konflikts durch Generalintendant Lars Tietje. Zu viele zentrale Fragen seien unbeantwortet geblieben, sagte Betriebsrats-Chef Andreas Fritsch nach der Personalversammlung. "Das war zu wenig. Die Stimmung im Haus ist damit nicht besser geworden", so Fritsch.

Sofortmaßnahmen stoßen auf wenig Begeisterung

Laut Tietje sollen verschiedene Sofortmaßnahmen die Probleme am Theater verbessern. Unter anderem stellte er ab sofort regelmäßige Physiotherapie-Behandlungen für das Ballett-Ensemble, die Wiederbesetzung einer Stelle der theatereigenen Lohnbuchhaltung und die sofortige Ausschreibung der unbesetzten 1. Kapellmeisterstelle und der Chordirektionsstelle in Aussicht. Zudem solle es Veränderungen im Spielplan des Jungen Staatstheaters in Parchim geben, das sich dann auch wieder seinem angestammten Abendpublikum zuwenden könne, kündigte Tietje an. An der neuen Spielplangestaltung dort hatte es massive Kritik geben.

Tietje: "Ich habe verstanden, was die Forderungen sind"

Der Generalintendant räumte zudem ein, sehr viel Vertrauen der Belegschaft verloren beziehungsweise gar nicht erst erworben zu haben. "Ich habe den Mitarbeitern gesagt, dass ich verstanden habe, was die Forderungen sind", sagte der Intendant. Doch sei Kommunikation auch nie einseitig.

"Wir haben einen langen Weg vor uns"

Der Intendant lehnte es in der Personalversammlung mehrfach ab, sich einer mehrfach angeregten Vertrauensabstimmung zu stellen. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns", deutete Fritsch weiteren Gesprächsbedarf an. Die Gesellschafter des Theaters - darunter das Land MV - hatten Tietje in der vergangenen Woche aufgefordert, ein Paket von Maßnahmen vorzulegen, die den offenen Streit am Haus beilegen sollten.

Theater trotz Sparmaßnahmen mit guten Zuschauerzahlen

Der 51-Jährige hatte die Stelle des Generalintendanten und Geschäftsführers in Schwerin im Sommer 2016 angetreten. Tietje sollte dabei auch die von Stadt und Land vorgegebenen Sparmaßnahmen wie den Abbau von 30 Stellen umsetzen. Das Staatstheater hatte in der vergangenen Spielzeit (2018/2019) nach eigenen Angaben trotz der Einsparungen erneut 180.000 Zuschauer. Vor allem wegen geringer Zuschauerzahlen bei der Sommer-Oper "Tosca" auf dem Alten Garten in Schwerin könnten für die laufende Spielzeit etwas schlechtere Zahlen nicht ausgeschlossen werden, sagte Tietje.

Kritik an Tietje wird öffentlich

Zuletzt hatten mehrere Sparten in Offenen Briefen Kritik an Personalentscheidungen, Spielplangestaltung und Mitarbeiterführung geäußert. Auch der Landtag beschäftigte sich Mitte Dezember mit dem offenen Streit am Theater. Neben dem Land als Hauptgesellschafter (75 Prozent) halten die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim (je 10 Prozent) sowie die Stadt Parchim (5 Prozent) Anteile an der Theater gGmbH.

