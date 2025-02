Stand: 01.02.2025 07:20 Uhr Kriegs-Satire "Atropia" siegt bei Sundance-Festival

Die Kriegs-Satire "Atropia" hat beim Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah den Großen Preis der Jury als beste US-Produktion gewonnen. Der Film von Regisseurin Hailey Gates spielt in einer künstlich gebauten Stadt in der Wüste Nevadas, in der sich amerikanische Soldaten mit Hilfe von Schauspielern auf ihren Einsatz im Irak vorbereiten. Die deutsche Koproduktion "Cutting Through Rocks" wurde in der Kategorie "World Cinema Documentary" ausgezeichnet, gaben die Juroren in Park City bekannt. Sara Khakis Doku, die im Iran und in Deutschland produziert wurde, porträtiert eine Aktivistin, die sich in einem iranischen Dorf für die Rechte von Mädchen einsetzt. | Sendebezug: 01.02.2025 06:50 | NDR Kultur