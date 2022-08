Stand: 24.08.2022 14:25 Uhr Krieg in der Ukraine Thema beim Göttinger Literaturherbst

Der Göttinger Literaturherbst setzt in seiner 31. Auflage Schwerpunkte auf den Krieg in der Ukraine und aktuelle gesellschaftliche Debatten. Der Krieg werde vom 22. Oktober bis zum 6. November ein wichtiges Themenfeld, so Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold. Geplant sind dazu etwa ein Abend mit drei ukrainischen kulturschaffenden Frauen oder eine Lesung des Kinderbuches "Der kleine Eisbär" in deutscher und ukrainischer Sprache. "Es wird keine normale Festivalsaison in der aktuellen Zeit", sagte Herberhold. An 28 Standorten sind 71 Veranstaltungen geplant.