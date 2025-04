Stand: 18.04.2025 11:30 Uhr Kreuzwegprozession am Kolosseum in Rom live im TV

Tausende katholische Gläubige feiern am Freitag den Kreuzweg am Kolosseum in Rom. Die Prozession, die um 21.15 Uhr beginnt, wird wie in den beiden vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht vom Papst geleitet. Ab 17 Uhr wird im Petersdom die Karfreitags-Liturgie gefeiert. Die Leitung der Messe übernimmt ein Kardinal. Über die Teilnahme des Papstes an den weiteren Osterfeierlichkeiten am Wochenende herrscht weiterhin Unklarheit. Das Bayerische Fernsehen überträgt live ab 21.10 Uhr. | Sendebezug: 18.04.2025 15:20 | NDR Kultur

