Stand: 17.01.2023 16:42 Uhr Kopenhagen läutet Jahr als Welthauptstadt der Architektur ein

Kopenhagen will sich 2023 als Metropole der innovativen und nachhaltigen Architektur präsentieren. Als weltweit zweite Stadt nach Rio de Janeiro (2020/21) darf sich Kopenhagen in diesem Jahr Welthauptstadt der Architektur nennen. Offiziell eingeläutet wird das Ganze am Dienstag auf einem Termin im Kopenhagener Rathaus, bei dem unter anderen Dänemarks Kronprinz Frederik eine Rede halten wird. Im Rahmen dieser Ernennung sind über 300 Veranstaltungen geplant, darunter der alle drei Jahre stattfindende Weltkongress der Union Internationale des Architectes (UIA) im Juli. | Sendebezug: | 17.01.2023 15:55 | NDR Kultur