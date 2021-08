Stand: 08.08.2021 08:17 Uhr Kool & The Gang-Mitbegründer Dennis "Dee Tee" Thomas gestorben

Mit seiner Band feierte er Welthits wie "Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it" und "Ladies' Night". Nun starb Kool & The Gang-Mitbegründer Dennis "Dee Tee" Thomas am Samstag im Alter von 70 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey. Das teilte seine Band auf Facebook mit. Thomas spielte Saxophon, Flöte und Schlagzeug, trat außerdem als "Zeremonienmeister” bei den Konzerten in Erscheinung. Seinen letzten Auftritt mit Kool & The Gang hatte der Musiker am 4. Juli in Los Angeles.