Stand: 18.05.2022 08:37 Uhr Konzertreihe des New York Philharmonic Orchestra auf Usedom startet

Amerikanische Atmosphäre auf Usedom: Bereits vier Monate vor dem Usedomer Musikfestival gastiert das New York Philharmonic Orchestra in dieser Woche auf der Insel. Bei insgesamt fünf Konzerten können Besucher das Orchester von Freitag bis Dienstag live erleben. Es sei die erste Auslandstournee des Orchesters seit 2019, teilte der Veranstalter mit. Die fünftägige Residenz solle ein Zeichen für Freiheit, Frieden und Vielfalt setzen. Los geht die Reihe am Freitag mit einem Konzert im Kraftwerk Peenemünde. Auf dem Programm steht unter anderem das Klavierkonzert Nr. 5 von Beethoven.