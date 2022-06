Stand: 14.06.2022 11:30 Uhr Konzertabsage der Stones: Mick Jagger Corona-positiv

Die "Rolling Stones"- haben ihr für Montagabend in Amsterdam geplantes Konzert in letzter Minute absagen müssen. Grund ist - nach eigenen Angaben - eine Corona-Infektion von Frontmann Mick Jagger. Unklar ist derzeit, ob wegen der Erkrankung des 78-jährigen noch weitere geplante Konzerte der "Stones"-Tournee verschoben werden müssen. Die britische Band hatte ihre Europa-Tournee "Sixty" am 1. Juni mit einem Konzert in Madrid eröffnet. Mit der Tour feiert die Band ihr 60-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen noch zehn Auftritte in acht Ländern. Am 27. Juli ist auch ein Konzert in Gelsenkirchen geplant.