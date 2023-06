Stand: 22.06.2023 14:22 Uhr Konzert für Ukraine-Helferinnen und -Helfer in Schwerin

Kristjan Järvi und das Baltic Sea Philharmonic-Orchester geben am Sonntag ein Festkonzert für Ukraine-Helferinnen und -Helfer im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Bei dem Kooperationskonzert mit dem Bündnis "WIR. Erfolg braucht Vielfalt" wird Musik von Arvo Pärt bis Jean Sibelius gespielt sowie eigenen Kompositionen von Orchestermusikern aus Estland, Litauen und Polen. Das Baltic Sea Philharmonic wurde 2008 auf Initiative des Usedomer Musikfestivals gegründet. In dem Orchester spielen Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Ostseeraum zusammen.