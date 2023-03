Komponist von "Heidi" und "Wickie": Christian Bruhn wird fürs Lebenswerk ausgezeichnet

Christian Bruhn ist der stille Gigant hinter zahlreichen Melodien, die sich im kollektiven Bewusstsein der Deutschen verankert haben. Am 30. März wird er in Berlin mit dem Deutschen Musik*autorinnenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bruhn komponierte unter anderem die Schlager "Marmor, Stein und Eisen bricht", "Wunder gibt es immer wieder" und "Ein bisschen Spaß muss sein". Auch die Titelmelodie der beliebten Kinderserien "Heidi" und "Wickie" stammen von ihm. "Christian Bruhns musikalisches Schaffen spricht für sich", heißt es in der Begründung der Jury. "Es sucht seinesgleichen - sowohl in seiner Breite über Pop- und Schlagersongs sowie Film- und TV-Musik bis hin zu Werbejingles."

