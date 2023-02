Stand: 15.02.2023 13:45 Uhr Komponist Friedrich Cerha gestorben

Friedrich Cerha war einer der einflussreichsten zeitgenössischen Komponisten. Am 14. Februar ist er mit 96 Jahren gestorben. Mit den Konzerten seiner in Wien legendären "reihe" brachte er als Dirigent seit 1958 die Musik unserer Zeit mitten in die Gesellschaft. Zu Cerhas Hauptwerken gehören "Spiegel" (1960-61), das "Konzert für Schlagzeug und Orchester" für Martin Grubinger (2008-2009), "Bruchstücke, geträumt" (2009) sowie seine Opern "Baal" (1974-1981) und "Der Riese vom Steinfeld" (1997-1999). NDR Kultur Neue Musik sendet nun am 21. Februar ab 21 Uhr "Der Klangzauberer - zum Tode von Friedrich Cerha". | Sendebezug: | 21.02.2023 21:00 | NDR Kultur