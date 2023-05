Stand: 10.05.2023 10:03 Uhr «Königin des Rock»: Brasilianische Sängerin Rita Lee gestorben

Die legendäre brasilianische Rocksängerin Rita Lee ist tot. Lee starb am Montag im Alter von 75 Jahren in ihrem Zuhause in São Paulo, wie ihre Familie auf dem Instagram-Account der Sängerin am Dienstag mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Bei Lee war im Jahr 2021 Lungenkrebs diagnostiziert worden. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva brachte sein Beileid zum Ausdruck, würdigte sie als "einen der größten und genialsten Namen der brasilianischen Musik, eine Künstlerin, die ihrer Zeit voraus war". | Sendebezug: | 10.05.2023 07:30 | NDR Kultur