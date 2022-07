Stand: 06.07.2022 09:22 Uhr Klimaaktivisten kleben sich in britischen Museen an Gemälden fest

Klimaaktivisten in Großbritannien haben sich in mehreren Museen an die Rahmen von Gemälden festgeklebt. So klebten sie sich an den Rahmen des Bildes "My Heart's In The Highlands" des Künstlers Horatio McCulloch aus dem 19. Jahrhundert, das im Kelvingrove Art Gallery and Museum in Glasgow hängt. Außerdem sollen sie das Logo der Gruppe auf die Wände und den Boden des Museums gesprüht haben. Die schottische Polizei nahm mehrere Beteiligte fest. Die Organisation Just Stop Oil teilte mit, sie habe mit der Aktion die Kunstwelt auffordern wollen, sich dem "zivilen Widerstand" im Kampf gegen den Klimawandel anzuschließen.