Stand: 05.11.2022 17:48 Uhr Klima-Aktivistinnen kleben sich in Madrid an Goya-Gemälden fest

Zwei Klima-Aktivistinnen haben sich im Prado-Museum in Madrid an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya geklebt. Auf die Wand zwischen "Die nackte Maja" und "Die bekleidete Maja" schrieben sie "+ 1,5 C". Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist das Ziel festgehalten, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Es gilt inzwischen jedoch als wahrscheinlich, dass sich das Klima wesentlich stärker erwärmen wird. Auch in Deutschland hatten sich Aktivisten vor der am Sonntag beginnenden Weltklimakonferenz an Gemälden festgeklebt oder sie mit Lebensmitteln bespritzt. | Sendebezug: | 05.11.2022 16:30 | NDR Kultur