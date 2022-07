Stand: 27.07.2022 07:21 Uhr Berlin: Klezmer-Musiker Feidman schenkt Jüdischem Museum Klarinette

Der weltweit bekannte Klezmer-Musiker Giora Feidman hat dem Jüdischen Museum Berlin für dessen Dauerausstellung eine Klarinette geschenkt. Anlässlich seines 75-jährigen Bühnenjubiläums hatte Feidman dort ein Konzert gegeben. Im Anschluss an seinen Auftritt übergab der 86-Jährige die von ihm gespielte Klarinette. Das Jüdische Museum will die Klarinette in der Abteilung "Das jüdische Objekt" ausstellen. Er schenke das Instrument dem Museum als Unterstützung für dessen Arbeit, hieß es unter Hinweis auf einen Besuch des Musikers. Der Klarinettist ist einer der bekanntesten Klezmer-Musiker weltweit.