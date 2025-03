Stand: 11.03.2025 15:09 Uhr Kleines Fest im Großen Garten geht in die nächste Runde

Kleinkünstler aus zahlreichen Nationen sind in diesem Sommer wieder zu Gast beim "Kleinen Fest im Großen Garten" in Hannover. Dabei können Besucherinnen und Besucher vom 8. bis 27. Juli Akrobatik und Artistik, Magie und Maskenspiel sowie Clownerie und Comedy erleben, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Das Motto lautet in diesem Jahr "Es ist angerichtet!". Angeboten werden rund 72.000 Karten für 18 Termine. Der Vorverkauf startet am Sonnabend über den Online-Ticketshop des Kleinen Fests. Freigeschaltet werden zwei Kontingente an zwei Terminen: am 15. und am 29. März jeweils um 10 Uhr. | Sendebezug: 11.03.2025 14:30 | NDR 1 Niedersachsen