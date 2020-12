"Kleiner Maulwurf"-Komponist Vadim Petrov gestorben Stand: 08.12.2020 09:01 Uhr Der tschechische Komponist Vadim Petrov hat die Filmmusik zu der Zeichentrickserie "Der kleine Maulwurf" komponiert. Nun ist er gestorben.

Der tschechische Komponist und Musikpädagoge Vadim Petrov ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Insgesamt soll Petrov rund 1.400 Stücke komponiert haben, von Symphonien über Kammermusik bis hin zu Liedern und Chansons. Für seine Filmmusik erhielt er nationale wie auch internationale Auszeichnungen.

Die Zeichentrickserie "Der kleine Maulwurf" machte ihn berühmt

Vadim Petrov kam 1932 als Sohn eines russischen Emigranten und einer Tschechin in Prag zur Welt. Er studierte Komposition an der Musikhochschule AMU in seiner Heimatstadt. Neben seinem kreativen Schaffen engagierte sich Petrov als Pädagoge und Gründer einer Musikschule für ambitionierte Laienmusiker in Prag, die er bis 1970 leitete. Von 1976 bis 1992 unterrichtete er als Professor am Prager Konservatorium.

"Der kleine Maulwurf" lief das erste Mal 1968 im Ersten

Zu Pedrovs bekanntesten Kompositionen zählt die Filmmusik zur Zeichentrickserie "Der kleine Maulwurf". Die Musik wurde anfangs von Miloš Vacek komponiert. Ab 1974 übernahm Vadim Petrov die Kopmposition der Musik zur Zeichentrickserie.

