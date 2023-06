"Klavierkabarett in Reimkultur": Deutscher Sprachpreis für Bodo Wartke

Der in Hamburg geborene Musikkabarettist und Schauspieler Bodo Wartke ist heute in Kassel mit dem Deutschen Sprachpreis 2023 der Henning-Kaufmann-Stiftung ausgezeichnet worden. Der 46-Jährige sei ein „Poet, der den Reim als Mittel seiner Kunstform pflegt, und ein witziger und geistreicher Performer seiner Werke auf der Bühne“, sagte der Sprecher des Stiftungsvorstandes, Helmut Glück. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und zeichnet jährlich einen sorgfältigen und gut verständlichen deutschen Sprachgebrauch aus. Bodo Wartke freue sich sehr, dass sein "Klavierkabarett in Reimkultur" gefalle, wie er sagt. | Sendebezug: | 04.06.2023 15:30 | NDR Kultur